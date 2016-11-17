NASA'dan Trump'a uyarı

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) üst düzey bir bilim insanı yeni ABD başkanı Donald Trump’ı iklim değişikliği konusunda uyardı. The Independent’ın haberine göre NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Gavin Schmidt eğer Trump gerçekten iklim değişikliği diye bir şey olmadığını düşünüyorsa yanıldığını ve kendi işlerine yönelik herhangi bir müdahaleye tahhammül etmeyeceklerini ifade etti.

NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Gavin Schmidt devletin muhtelif akademik kurumlarında destekçilerinin olduğunu iddia ediyor. Schmidt attığı bir tweette bu yıl Ekim ayının tarihin en sıcak ikinci Ekim ayı olduğunu ve 2016 yılının en sıcak yıl olduğu bilgisini paylaşarak “İklim değişikliğinin seçimleri umursamaması çok da sürpriz değil” demişti.

"Trump, Bush gibi olmaz"

Trump’ın önceki Cumhuriyetçi başkan George W. Bush’tan ne farkı olduğu sorulduğunda Gavin Schmidt, Bush’un aaraştırmalarını özgürce yapmalarına karışmadıklarını ama kamuoyu önünde konuşmalarından da hoşlanılmadığını söyledikten sonra ” Trump tamamen farklı. Kesinlikle tekrar Bush dönemi gibi olmayacak” dedi.

Gavin Schmidt “Trump müdahale ederse istifa eder misiniz” sorusuna ise “İlginç bir soru. Böyle bir durumda tek başına, sadece ben çekip gitmem” dedi.

Donald Trump başkan seçildiğinden beri bilim dünyası hem de yeşil hareket savunucuları iklim değişikliğinin gerçek bir sorun olduğu konusunda ikna etmek için uğraşıyorlar. Zira Trump iklim değişikliğinin Çin tarafından ABD ekonomik üretimini baltalamak için uydurulmuş bir kavram olduğunu savunuyordu.