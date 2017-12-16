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Bilim / Teknoloji

NASA'dan bir ilk

SpaceX firmasının geri dönüştürdüğü insansız Falcon roketi ve Dragon kapsülü, aynı anda fırlatıldı

16 Aralık 2017 00:47

SpaceX, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) için ilk kez geri dönüştürülmüş roket ve kapsülü aynı anda yörüngeye fırlattı.

SpaceX firmasının geri dönüştürdüğü insansız Falcon roketi ve Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderildi.

NASA'nın UUİ'ye yeni yıl sevkiyatını yapacak seferde ilk kez, daha önce yörüngeye fırlatılan ve geri dönüştürülen roket ile kapsül aynı anda kullanıldı.

Yörüngeye giren Dragon kapsülünün pazar günü UUİ'ye kenetlenmesi bekleniyor.

Gıda ve 40 deney faresi taşıyan kapsül, daha önce 2015 yılında istasyonu ziyaret etmişti.

Fırlatış, SpaceX'in California'daki merkezinde şirketin kurucusu Elon Musk ve çalışanları tarafından büyük sevinçle karşılandı.

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