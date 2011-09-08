-Nasa'dan ''Ay'da insan yürüdü'' fotoğrafları ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - NASA'nın yayımladığı Ay yüzeyindeki insan izlerini net biçimde gösteren yeni fotoğrafların, Ay'ın fethinden şüphe eden ve bunun bir düzmece olduğunu ileri sürenleri ikna etmesi bekleniyor. NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO-Ay Yörünge Fatihi) adlı uzay aracının yeni çektiği görüntülerde, astronotların ayak izleri ile Ay aracı ve roketlerin bıraktığı izler rahatça görülebiliyor. NASA bilimadamları, bu yeni kanıtların Ay'a gidildiğinden şüphe edenleri artık ikna etmesi gerektiğinin altını çiziyor. 2009'da yaklaşık 50 km uzaklıktan bu izleri görüntüleyen LRO, bu sefer yaklaşık 20 km mesafeden geçerek, daha net görüntüler elde etti. Astronotların 1969 ve 1972 yılları arasında Ay'a yaptıkları ziyaretler sırasında bıraktıkları çöpler, izler ve diğer insan yapımı nesneler ilk kez bu kadar net görüntülendi. Ay yürüyüşleri sırasında bırakılan sırt çantaları, ayak izleri ve bir aracın tekerlek izleri bile fotoğraflarda çok açık olarak görülebiliyor. Apollo 14 astronotlarının ayak izlerini, Apollo 17'nin ay aracının tekerleklerinin bıraktığı izleri ve Apollo 12 modülünün Ay'a inişte yüzeyde bıraktığı dev izi görüntüleyen LRO'nun fotoğrafları için NASA bilimadamları, şimdiye kadar Ay yüzeyine ilişkin en sarsıcı görüntüler yorumunu yapıyor.