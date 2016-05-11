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Yaşam
Deutsche Welle

NASA'da ikinci bir Dünya bulma umudu

NASA, Güneş Sistemi'nin dışında bin 284 yeni gezegenin keşfedildiğini duyurdu. Astronomlar Dünya dışında hayat bulmayı umut ediyor.

11 Mayıs 2016 14:57


Amerikan Milli Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) güneş sisteminin dışında bin 284 yeni gezegenin keşfedildiğini duyurdu. NASA uzmanlarınca analizlerin, Kepler uzay teleskopu tarafından keşfedilen gök cisimlerinin gezegen olduğunun kanıtlandığı belirtildi.

Böylece uzay teleskopunun keşfettiği güneş sistemi dışındaki ‘dış' gezegenlerin sayısı bir katından fazla artmış oldu. NASA bilimsel araştırma bölümü başkanı Ellen Stofan, ilerde yeryüzüne benzer bir gezegen bulma ihtimalinin arttığını söyledi. Bir güneşin etrafındaki yörünge üzerinde seyreden gök cisimlerine gezegen deniyor. Gezegenler yıldızlardan farklı olarak ışık üretmeyip güneşin ışığını yansıtıyor.

550 kayalık gezegen

NASA'dan yapılan açıklamada dış gezegenlerin 550 kadarının Dünya gibi küçük ve kayalık olduğu belirtildi. Söz konusu gezegenlerin 9'unun güneşine, hayatın oluşmasının başlıca şartı olan suyun devamlı sıvı özelliğini koruyabildiği mesafede bulunduğu saptandı. Böylece hayata elverişli yörünge üzerindeki dış gezegen sayısı 21'e yükseldi. Kepler teleskopunun teknik özellikleri, söz konusu gezegenlerde hayatın oluşabilmesi için gerekli şartların ne ölçüde var olduğunu ya da oralarda hayat olup olmadığını saptamaya elverişli değil.

2009'da fırlatıldı

1630 yılında ölen Alman gökbilimci Johannes Kepler'in adını taşıyan uzay teleskopu 2009 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılmıştı. Kepler geçen süre zarfında yeryüzüne binlerce gezegen ve diğer gök cismi hakkında dünyaya bilgi aktardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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