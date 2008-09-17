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Bilim / Teknoloji

NASA yeniden Mars yolcusu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın yörüngesine yeni bir uzay aracı gönderilmesini onayladı.

17 Eylül 2008 03:00

Kızıl Gezegen'e 2014'ün sonlarına doğru varacak "MaveN" (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) adlı uzay aracı, Dünya'nın yakın komşusunun atmosferini ve iklim tarihini inceleyecek.

Araç, 8 ayrı bilimsel cihazla donatılacak ve Mars'ın "havasının" üst katmanlarından örnek toplamaya yetecek derecede alçaktan uçacak. Uzay aracı ayrıca, Mars yüzeyindeki Avrupa'nın ExoMars gibi robotlarının Dünya ile iletişim kurmasında röle vazifesi görecek.

Bilim adamları, geçmişteki manyetik alanını kaybetmesinden dolayı Mars'ın atmosferinde "sızıntı" olduğuna inanırken, 485 milyon dolar değerindeki uzay aracı da bu "sızıntıyı" mercek altına alacak. NASA'nın halen Mars yörüngesinde, Mars Reconnaissance Orbiter ve Mars Odyssey adlı iki uzay aracı gözlemlerine ve bilimsel çalışmalarına devam ediyor.

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