NASA, Venüs'e 'yelkenli uzay aracı' gönderecek

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi’nin en gizemli gezegenlerinden biri olan Venüs hakkında bilgi toplayabilmek için yeni bir uzay aracı üzerinde çalışıyor. Yüzeyindeki sıcaklık Dünya’nın 92 katına denk gelen gezegenin son derece zor şartlarına dayanması öngörüle uzay aracı, ‘rüzgar gücüyle’ enerji üretecek.

Yüzeyindeki sıcaklık 462 dereceye ulaşabilen ve atmosferi yoğun sülfirik asitle kaplı olan Venüs’ü keşfedebilmek için yeni nesil bir uzay aracı üzerinde çalışmalar başladı. NASA, ‘Zephyr´(Zefir) adını verdiği projesiyle Venüs’te uzun süreli keşif yapabilecek ilk uzay aracını geliştirmeyi planlıyor.

NASA Gelişmiş Yenililk Konsepti programının finanse ettiği projede, bugüne kadar Venüs’e iniş yapmayı başarmış olan uzay araçlarının aksine Zefir’in bir yelkenli gibi fonksiyon göstererek rüzgardan enerji alması sağlanacak.

Gezegen sıralamasında ikinci sırada olan Venüs, saatte sadece 3,6 km hıza ulaşan rüzgarlara sahip olsa da, yüzeyindeki basınç güçlü bir etki oluşmasını sağlıyor.

NASA Glenn Araştırma Merkezi’nden Geoffrey Landis, “Yelkenli bir uzay aracı Venüs için olağandışı olacak. Uzay aracının yelkeni açacak ve dik konuma getirecek, hareketli iki parçası olacak. Kısaca, aracın hareket etmesi için çok az enerji gerekecek” dedi.

Isıya süper dayanıklı

Sovyetlerin başını çektiği Venüs keşiflerinde, bugüne kadar çok az sayıda fotoğraf çektikten sonra devre dışı kalan uzay araçlarının ötesine gidilemedi.

NASA ise Zefir’i, Venüs’ün yüzeyinddeki 500 dereceye varan sıcaklığa dayanabilecek şekilde geliştirecek. Uzay aracı, belli bir bölgede incelemeler yaptıktan sonra yelkenini açarak yeni bölgelere hareket edecek.

Venüs’ün yüzeyinden ilk fotoğrafı almayı başaran uzay aracı, 20 Ekim 1975’te sıcak ve karanlık gezegen inmeyi başaran Venera-9 olmuştu. Sovyetlerin geliştirdiği uzay aracının ön ve arka tarafını görüntüleyen mekanik bir kamera, Venera-9 devre dışı kalmadan önce kayalık bir bölgenin iki panoramik görüntüsünü çekmeyi başarmıştı.