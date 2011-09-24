-NASA uydusu Kanada'ya düştü CAPE CANAVERAL (A.A) - 24.09.2011 - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait 20 yıllık "Üst Atmosfer Araştırma Uydusu" (UARS), Kanada'nın batı kesiminde Alberta eyaletinin Calgary kenti bölgesi üzerinde binlerce parçaya ayrılarak düştü. 20 yıl önce sanayiden karbondioksit salımından mahvolan, stratosferde Güneş'in zararlı morötesi ışınını yutan ozon tabakasındaki durumu incelemek için göreve giden 6 ton (5 bin 897 kg) ağırlığındaki UARS uydusu, işlevi biterek alçalmaya başladığı atmosferde parçalanarak yok oldu. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, uydu Calgary kentinin 18 km güneyinde 24 bin nüfuslu Okotoks kasabası semalarında parçalandı. 100 büyük parçanın 26'sının 500 kg'a kadar ağır olmasının beklendiği açıklanmıştı. Uydu, tüm meteorolojik olayların cereyan ettiği atmosferin ilk tabakası olan, ekvatorda 16, kutuplarda 6 km kalınlığındaki troposferden 60 km yükseltiye kadar uzanan stratosferdeki ozon tabakasının "delinen" durumunu inceliyordu. Yer'e düşen UARS'ın parçaları, 805 km'lik alana yayıldı. NASA, atmosfere girişte uyduların herhangi kazaya meydan verilmemesi için "tam denetimli" düşmesi üzerinde bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Bu uydunun düşüşü denetim dışı olduğu halde birçok eski uydu gibi Yer'de kaza olmadı. UARS uydusunun Yer atmosferinde parçalanması cumartesi (bugün) TSİ 06.45-07.45 arası oldu. Uydunun görevi 2005'te bitmiş, o yıldan beri atmosferde tedricen ayrılmaya başlamıştı.