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Bilim / Teknoloji

NASA testinde 1 milyon 703 bin litre su, 1 dakikada tahliye edildi

Suyu yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistem, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacak

23 Ekim 2018 02:24

ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen “Ateşleme aşırı basınç koruması ve ses yok etme su baskını sistemi”ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.

Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1'in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.

NASA, suyu yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.

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