-NASA SPIRIT'İ GÖZDEN ÇIKARDI WASHINGTON (A.A) - 25.05.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ta 22 Mart 2010'dan beri sessiz bulunan kaşif robot Spirit ile temas kurma çabalarına son veriyor. NASA'nın Pasadena'daki Jet Motorları Laboratuvarından yapılan açıklamada, Spirit ile bugün son kez temas kurma girişiminde bulunulacağı belirtildi. NASA, uzun Mars kışının sona ermesi ve güneşin biraz parlamasından, güneş enerjisinin artmasıyla Spirit'in biraz güç toplayabileceği düşüncesiyle geçen yıldan bu yana robotla temas kurma girişimlerini sürdürüyordu. NASA uzmanları, Spirit'in ısıtma sistemini çalıştırmak için güneş panellerinin yeterli enerji üretememesi nedeniyle, geçen kış Kızıl Gezegen'de daha önce geçirdiği 6 kış mevsiminden çok daha düşük sıcaklıklara maruz kaldığını ve soğuğun önemli elektronik devre ile temel unsurlarda hasara yol açtığını düşünüyor. Spirit 3 Ocak 2004'de sadece üç aylık bir görev için Mars'a indirilmişti. Kızıl Gezegen'e bundan üç ay sonra gönderilen ikizi Opportunity ise hala faal durumda bulunuyor. NASA, yeni Mars robotu Curiosity'yi kasımda uzaya gönderecek.