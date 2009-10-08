NASA, Satürn'ün etrafında büyük bir halka keşfetti

NASA, kızılötesi ışınlar kullanarak Satürn‘ün etrafında büyük bir halka keşfetti.



Halka gözle görülür ışıkları yansıtmıyor ama “eksi 193 derece” sıcaklıkta olmasına rağmen termal radyasyonla parlıyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Satürn’ün etrafında şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir halka tespit etti. Virginia Üniversitesi’nden Anne Verbiscer başkanlığındaki üç ABD’li bilim insanının, Spitzer Uzay Teleskopu’nu kullanarak keşfettiği, buz ve toz parçacıklarından oluşan halka, gezegenin sisteminin en dışında bulunuyor. NASA yetkilisi Whitney Clavin, halkanın çok dağınık olduğunu ve gözle görülür ışıkları yansıtmadığını söyledi.



Clavin, halkadaki tozların “eksi 193 derece” sıcaklıkta olmasına rağmen, halkanın termal radyasyonla parladığını söyledi. Satürn’ün yeni halkasının madde kütlesinin başlangıcı, gezegene 5.95 milyon kilometre uzaklıkta. Halkanın dışının uzaklığı ise 11.9 milyon kilometreyi buluyor. NASA yeni bulunan halkanın çok büyük olduğunu ve bir milyar Dünya’yı içine alabileceğini açıkladı.



Satürn’ün uydularından Phoebe’nin yörüngesi halkanın içinde. Bu uydunun halkadaki maddelerin kaynağı olduğuna, uydunun halkayı beslediğine inanılıyor. Halka ayrıca bir tarafı parlak diğer tarafı karanlık olan diğer uydu İapetus’un da esrarını çözmede yardımcı olacak. Halkanın yörüngesi Satürn’ün ana halkasının düzlemine 27 derece eğimli. Halkanın dönüş yönü Phoebe ile aynı, İapetus’la ters yönde. Bilim adamları, en dıştaki halkanın İapetus’un içine doğru hareket ettiğini ve uyduya çarptığını düşünüyor.



Hepsi birbiriyle bağlantılı



Maryland Üniversitesi’nden Douglas Hamilton, astronomların Satürn’ün dıştaki uydusu Phoebe ile İapetus’daki kara madde arasında bağlantı bulunduğundan şüphe ettiklerini ifade etti. Hamilton, “Yeni halka, bu ilişkiyle ilgili inandırıcı kanıt sağlıyor” dedi. Son halka keşfedilmeden önce Satürn’ün yedi halkası vardı. ABD’nin California eyaletindeki Pasadena kentinden 2003 yılında uzaya gönderilen Spitzer, Dünya’dan 106.2 milyon kilometre uzaklıkta. Güneşin çevresinde yörüngeye oturtulmuştu.