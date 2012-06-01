NASA: Samanyolu ve Andromeda çarpışacak!

NASA: Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışması kaçınılmaz, ama 4 milyar yıl sonra. Dünya ve Güneş Sistemi yok olmayacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu ile komşu Andromeda galaksilerinin (gökada) çarpışmalarının kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun 4 milyar yıl sonra olacağını bildirdi.

ABD'nin Baltimore kentinde düzenlenen basın toplantısında, NASA'nın Uzay Teleskop Bilimi Enstitüsü'nden (STScI) astrofizikçi Roeland van der Marel, "Oluşturduğumuz model istatistik olarak Samanyolu ve Andromeda arasında kafa kafaya bir çarpışma olacağını gösteriyor" dedi.

Bilim insanlarıı, çarpışma olacağı sonucuna, Hubble uzay teleskobuyla yapılan karmaşık gözlemlerle, Andromeda'nın hızı ve ilerlediği yönün ölçümlerini yaparak ulaştı.

M31 adıyla da anılan Andromeda, şu anda 2,5 milyon ışık yılı ötede bulunuyor, ancak Samanyolu'na doğru ilerliyor.

Bu yönelim galaksilerin birbirlerine uyguladığı karşılıklı çekim gücünün yanı sıra, Dünya'yı çevreleyen görünmez karanlık maddeden kaynaklanıyor.

STScI'dan Sangmo Tony Sohn de basın toplantısında yaptığı açıklamada, Andromeda ve komşusu Samanyolu'nun kaderi hakkında bilim camiasının yaklaşık bir asırdır sürdürdüğü spekülasyonların ardından, sonunda birkaç milyar yıl sonra bu kozmik olayların gidişatı konusunda açık bir fikir edindiklerini belirtti.

Astrofizikçiler, bu senaryonun bir beyzbol maçında kendisine büyük bir hızla gelmekte olan topa bakan "vurucunun" rolüne benzediğini belirterek, Andromeda'nın galaksimize 2 bin kat hızla gelmesine rağmen, Samanyolu ile çarpışmasına daha 4 milyar yıl gerektiğinin altını çiziyorlar.

Ayrıca, Hubble'ın sağladığı veriler ışığında hazırlanan bilgisayar simülasyonlarına göre, iki galaksi arasındaki buluşmadan sonra bunların tamamen birleşmesi için iki milyar yıl daha gerekiyor.

Astronomlar, bu çarpışmadan eliptik biçimli tek bir galaksi ortaya çıkacağını söyleyerek, düz bir galaksi olan Samanyolu'nun bu çarpışmadan tamamen değişmiş çıkacağını kaydediyorlar.

Güneşin, galaksinin bir başka bölgesine gideceğini, ancak Dünya'nın ve Güneş Sisteminin tahrip olma tehlikesinin bulunmadığını belirten astronomlar, iki galaksi birbiriyle birleşse bile içindeki yıldızların birbirlerinden çok uzakta olduğunu, bu karşılaşma sırasında birbirleriyle çarpışmayacaklarını ifade ediyorlar.

Astronomlar, yıldızların, yeni galaksi merkezine göre, değişik yörüngeler bulmak üzere yer değiştireceklerini belirterek, simülasyonların, güneş sisteminin de büyük olasılıkla bugün bulunduğu duruma göre, galaksinin merkezinden çok daha uzağa gideceğini gösterdiğini kaydediyorlar.