NASA'nın 'astronot aranıyor' ilanına 12 bin başvuru

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 12 binden fazla insanın Ay'ı keşfedecek ve Mars'a doğru yola çıkacak yeni nesil astronotlardan biri olma ilanına başvurduğunu açıkladı.

Başvuranlar, NASA'nın kamuoyuna yaptığı çağrıya yanıt verdi. Çağrıda NASA'nın gelecekteki astronotlarından biri olabileceğini düşünenlerden, başvurularını göndermelerini istendi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Bu başvuru sahiplerinin bir astronot için şimdiye kadar gerekli görülen en sıkı başvuru sürecini geçmesi gerekiyor. Uzay ajansı, başvuru sahipleri için eğitim şartını; bilim, teknoloji, matematik veya mühendislik alanında lisans derecesinden yüksek lisansa çıkardı.

En nitelikli adaylar mülakata ve tıbbi testlere girecek

En nitelikli adaylar NASA Johnson Uzay Merkezi'ne davet edilerek burada mülakatlara ve tıbbi testlere tabi tutulacak. Ardından başarılı olan adaylar önümüzdeki yaz ilan edilecek.

Eğer başarılı olurlarsa, astronotlar uzay yürüyüşü ve uzay aracı sistemleri ve birlikte nasıl çalışacakları gibi beceriler edinecekleri iki yıllık ön eğitimden geçecek.

Ay ve Mars'a yapılacak seyahatlere hazırlık

Bu onları gelecekteki NASA görevleri için hazırlayacak. Bu görevlerde astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve burada insanlığı Ay ve Mars'a yapılacak seyahatlere hazırlamak için çalışacak.

Ay'a yapılan bu seyahatlere bile katılabilirler. NASA 2024'te Ay yüzeyine ilk kadını ve bir sonraki erkeği göndermeyi, 2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin temellerini atacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici" ifadelerini kullanırken, şunları şöyle:

"Artemis Nesli astronotların bir sonraki sınıfı, Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmemize yardımcı olacak ve bizi Kızıl Gezegen'e götürecek."

1960'tan bu yana 350 kişi seçildi

Astronot Seçim Kurulu Müdürü ve Johnson Merkezi İnsan Kaynakları Direktörü Anne Roemer, "NASA'da böylesine güçlü bir astronot sınıfı kurabiliyoruz çünkü aralarından seçim yapabileceğimiz güçlü bir başvuru havuzumuz var. Aldığımız başvurularda temsil edilen eğitim, deneyim ve beceri çeşitliliğini görmek her zaman şaşırtıcı oluyor. Bir sonraki astronot adayları sınıfını belirlemek adına astronot başvurularını incelemeye başlamak için heyecanlıyız" dedi.

1960'lardan bu yana yaklaşık 350 kişi astronot adayı olarak eğitilmek üzere seçildi. Aktif astronot birliklerinde 48 kişi var fakat NASA, Ay ve ötesi dahil olmak üzere tek seferde birden fazla hedefe gitmeye çalıştığından daha fazlasına ihtiyacı olacağını söylüyor.