NASA: Merkür'de buza rastlandı!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Merkür'e gönderdiği Messenger uzay aracının, gezegenin kuzey kutbunda buza rastladığı bildirildi.

Bilim adamları, 2004 yılında fırlatılan ve Mart 2011'de Merkür'ün yörüngesine giren Messenger'in gezegenin kuzey kutbunda sürekli karanlıkta kalan bir bölgede donmuş su bulunduğunu kanıtlayan veri gönderdiğini açıkladı.

Buzun 0,46 metre ila 19,8 metre derinlikte olduğu sanılıyor.

Bilim adamları, Merkür'ün güney kutbunda da buz olabileceğini ileri sürüyor.

Radyo teleskoplarla 1991 yılında yapılan çalışmalarda Merkür'ün kutup bölgelerinde buz olduğu düşünülen parlak lekeler tespit edilmişti.

Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, Güneş Sistemi'ndeki 8 gezegenin en küçüğü. Dünya'nın üçte biri büyüklüğündeki Merkür'ün çapı, 4 bin 880 kilometre. Dünya'dan sonra Güneş Sistemi'ndeki ikinci en yoğun gezegeni olan Merkür'ün demir çekirdeği gezegenin kütlesinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Merkür'ün yüzeyinde sıcaklık, 425 ila eksi 180 derece arasında değişiyor.