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Bilim / Teknoloji

NASA Mars'ta çukur açtı

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde uzay aracı kontrol ekibinin deliklerden çıkan kum halindeki örneği Meraklı'nın iç bölümüne ulaştırmak için çalışacağı bildirildi

05 Kasım 2014 19:48

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Curiosity adlı uzay aracının Mars'taki kayaların analizi için ilk kez delme işlemi yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri kızıl gezegende bulunan Meraklı (Curiosity), bu gezegende yaşam izi arıyor.

Uzay aracının gezegendeki 6. ayında gerçekleşen işlem için iki haftalık bir hazırlık değerlendirilmesi yapıldı. Hedef kayanın seçilmesinin ardından harekete geçen NASA'lı bilim insanları kaya üzerinde iki adet küçük delik açtı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, önümüzdeki birkaç gün içerisinde uzay aracı kontrol ekibinin deliklerden çıkan kum halindeki örneği Meraklı'nın iç bölümüne ulaştırmak için çalışacağı bildirildi.

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