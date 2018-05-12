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BBC Türkçe

NASA Mars'a helikopter gönderecek

NASA Mars gezegenine helikopter göndermeyi planladığını açıkladı. Bir beyzbol topu büyüklüğünde tasarlanan helikopterin ağırlığının 1,8 kg olması planlanıyor. Böylece daha önce balon gibi havadan daha hafif uzay araçları gönderildiği için NASA ilk defa bi

12 Mayıs 2018 20:12

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Mars gezegenine helikopter göndermeyi planladığını açıkladı.

Bir beyzbol topu büyüklüğünde tasarlanan helikopterin ağırlığının 1,8 kg olması planlanıyor.

Böylece daha önce balon gibi havadan daha hafif uzay araçları gönderildiği için NASA ilk defa bir gezegene doğrudan 'havadan daha ağır' bir araç göndermiş olacak.

Dört yıl boyunca üzerinde çalışılan helikopter, Dünya'nın atmosferinden 100 kat daha ince olan Mars'ın atmosferi için özellikle tasarlandı.

Mars helikopteri, NASA'nın 2020'de Mars'a fırlatılacak aracıyla buluşacak.

1980'lerde Sovyetler Birliği'nden bilim insanları Venüs gezegeninin atmosferine iki balon fırlatmıştı.

O zamandan bir gezegenin yüzeyinden hiçbir hava aracı bir başka gezegene doğru yola çıkmadı.

NASA'nın tasarladığı helikopterin pervaneleri Dünya'daki bir helikopterden 10 kat daha hızlı olacak.

Bir pilotu olmayacağı için bu helikopter daha çok bir drone gibi olacak.

NASAlı yetkililer her ne kadar bu projeyi riskli olarak görse de başarılı olması takdirinde uzay ve Mars'a yönelik keşif çalışmaları açısından devrim niteliğinde olacağını kaydediyor.

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