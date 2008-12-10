NASA Mars araştırmasını erteledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), Mars’ta yaşamın izlerini araştıracak Mars Science Laboratory (MSL) adlı sondayı gönderme projesini 2011 yılına erteledi.



NASA yetkilileri, normalde Ekim 2009’da gönderilmesi planlanan küçük bir 4x4 araç büyüklüğündeki sondanın bazı teknik sorunlardan ötürü uzaya fırlatılmasının 2011’e ertelendiğini belirttiler.



NASA’nın Mars Keşif Programı’ndan Doug McCuistion, MSL’nin karmaşık uçuş sistemini test etmek için standartlarını düşürmediklerini belirterek, bu nedenle fırlatma tarihini ertelemeyi uygun gördüklerini kaydetti.



Kızıl Gezegen’in özellikle erken tarihini incelemeyi hedefleyen MSL’nin, şimdiye dek diğer gezegenlere gönderilen uzay araçlarının teknolojik açıdan en gelişmişlerinden biri olacağını ve en ileri araştırma araçlarıyla donatılacağını belirten NASA yetkilileri, sondanın Mars atmosferinde iniş yaparken yeni bir teknoloji kullanacağını ve yüzeye indireceği robotunu iniş aşamasında özel bağlantı ile konduracağını söylediler.



MSL’nin toplam bilimsel araştırma teçhizatlarının ağırlığı NASA’nın Mars yüzeyindeki robotları Spirit ve Opportunity’ninkilerden 10 kat ağır olacak.