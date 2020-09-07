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Bilim / Teknoloji

NASA, Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda marul ve salatalık tohumu gönderecek

07 Eylül 2020 15:02

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen’e neler göndereceğini açıkladı.

NASA, 2030’lu yılların sonunda Mars’a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı. NASA’da görevli Chel Stromgren,  Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi.

Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

NASA'nın planına göre Kızıl Gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip. (DHA)

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