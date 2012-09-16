NASA, küresel ısınmanın son 132 yılını 26 saniyede anlattı

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından hazırlanan 26 saniyelik bir video, dünyanın 1880 yılından bu yana sürekli bir ısı artışı yaşadığını gözler önüne serdi.

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Veriler, New York’ta yer alan NASA’ya bağlı Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) tarafından kaydedildi.

1951-1980 arasındaki sıcaklık ortalamasının temel alındığı görüntülerde, bu dönemden daha sıcak geçen zamanlar kırmızı, daha soğuk geçen zamanlar ise mavi renklerle belirtiliyor.

Videoda, sera gazı salınımı, endüstri ve arabaların çoğalmasına bağlı olarak sıcaklığın 1970’lerden itibaren hızla arttığı görülüyor.



2010 son 30 yılın en sıcağı



Buna göre, son 10 yılda dünya çapında etkili olan “El Nino” kasırgasına rağmen 2010, son 130 yılın en sıcağı olurken 2011 ise en sıcak 10 yıl arasına girdi.

2010 ile 2011 arasındaki sıcaklık farkı 0.12 santigrat dereceyken, sadece 2011 yılında küresel sıcak ortalaması 20’nci yüzyılın ortalarından 0.51 santigrat derece daha sıcaktı.

Son 130 yılın en sıcak 9 yılının, 2000’li yıllardan sonra yaşanması dikkat çekiyor.