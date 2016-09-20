NASA, fotoğraf sanatçısı Justin Guariglia ile iş birliği yapacak

Küresel ısınmanın iklimleri ve yeryüzünü radikal bir biçimde değiştirdiğini gözler önüne sermek için bilim ve sanat dünyası birlikte çalışıyor. Geçtiğimiz yıl NASA Grönland’da eriyen buzullar ve buz denizlerini görüntülemek için askeri bir uçakla troposfere girdi. Ekibi ikna ederek alçaktan uçan araçta yerini alan foto muhabir Justin Guariglia 100 bin yaşında ve Kaliforniya büyüklüğünde buzulun fotoğraflarını çekmeyi başardı. Şimdi o ve NASA jeofizikçileri resmi bir iş birliğine gidiyor.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Guariglia, geçtiğimiz hafta katıldığı Lincoln Center’daki bilim ve sanat konulu Global Exchange zirvesinde 2020’ye kadar gerçekleşecek ve daha da alçaktan gerçekleşecek Grönland uçuşlarına resmi olarak katılacağını duyurdu.

Guariglia ilk görevde çektiği fotoğraflar sayesinde yok olmak üzere olan buzulların üç boyutlu ve küçültülmüş kopyalarını yaratmıştı. Sanatçı bu eserleri gelecek yıl eylül ayında Norton Sanat Müzesi’nde sergileyecek.