NASA fırlatma rampası kiralıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, aya ilk seyahatlerin ve Atlantis uzay mekiğinin ilk görevlerinin başladığı Florida'daki tarihi fırlatma rampasını özel şirketlere kiralamayı planlıyor.

Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan 39A fırlatma rampası, Atlantis'in emekliye ayrıldığı 2011 yılından bu yana kullanılmıyor. Uzaya seyahatler düzenleyen en az iki özel şirketin fırlatma rampasını kiralamak istediği belirtiliyor.

Tesis, 1960'lı yıllarda Apollo Ay Programı için inşa edilen iki fırlatma rampasından biri. Kasım 1967'den bu yana fırlatma rampasından 90'dan fazla uçuş yapıldı. Ancak NASA'nın iki yıl önce uzay mekiği programına son vermesinden sonra, 39A rampası ve bir çok başka uzay tesisi kullanılmamaya başlandı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, NASA Florida'daki 150'den fazla tesisin ya yıkıldığını, ya da ticari şirketlere devredildiğini söylüyor. NASA fırlatma rampasını bu Ekim'de en az beş yıllığına kiraya vermeyi amaçlıyor. Uzay Keşif Teknolojileri adlı özel şirketin, rampayı kiralamak isteyen şirketlerden biri olduğu belirtiliyor.

Şirket daha önce de yakındaki bir başka fırlatma rampasını kiralamıştı. Şirket, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için insanlı uçuşlar geliştirmeye çalışıyor.