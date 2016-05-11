Dünya boyutlarında 100'den fazla yeni gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) Kepler uzay teleskopunun Dünya boyutlarında 100’den fazla yeni gezegen keşfettiği duyuruldu.

Güneş sistemi dışındaki gezegenlere ilişkin en büyük gelişme olduğu ifade edilen Kepler keşiflerinde; bulunan alanlardaki koşulların yaşama elverişli olabileceği düşünülüyor.

Nasa’da görevli bilim insanları; Samanyolu’nda 10 milyardan fazla yaşama elverişli gezegen bulunduğunu, en yakın yaşanabilir gezegenin ise 11 ışık yılı uzaklıkta olduğunu açıkladı. California'daki Ames Araştırma Merkezi'nde görevli bilim insanı Dr Natalie Batalhya açıklamasında; bu mesafenin aslında çok kısa olduğunu, yıldızların yaklaşık yüzde 24’ünün yaşama elverişli olduğunu söyledi.