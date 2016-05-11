T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünya boyutlarında 100'den fazla yeni gezegen keşfedildi

NASA: Yaşanabilir en yakın gezegen 11 ışık yılı uzakta

11 Mayıs 2016 11:29

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) Kepler uzay teleskopunun Dünya boyutlarında 100’den fazla yeni gezegen keşfettiği duyuruldu.

Güneş sistemi dışındaki gezegenlere ilişkin en büyük gelişme olduğu ifade edilen Kepler keşiflerinde; bulunan alanlardaki koşulların yaşama elverişli olabileceği düşünülüyor.

Nasa’da görevli bilim insanları; Samanyolu’nda 10 milyardan fazla yaşama elverişli gezegen bulunduğunu, en yakın yaşanabilir gezegenin ise 11 ışık yılı uzaklıkta olduğunu açıkladı. California'daki Ames Araştırma Merkezi'nde görevli bilim insanı Dr Natalie Batalhya açıklamasında; bu mesafenin aslında çok kısa olduğunu, yıldızların yaklaşık yüzde 24’ünün yaşama elverişli olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

uzaygezegendünyanasa100den fazlakeşfedildidünya boyutlarındaen yakın gezegen

İlgili Haberler

Uzayda bin 284 gezegen bulundu

Kepler Uzay Teleskobu'nun bulduğu 1284 gezegenden 9'unun yaşanabilir bölgede olduğu kaydedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24