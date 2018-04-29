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BBC Türkçe

NASA 'dolgun maaşla' gezegen koruma memuru arıyor

NASA, uzay çalışmalarının dünyada ve diğer gezegenlerde yaratacağı kirliliği engellemekten sorumlu bir "koruma memuru" işe almaya hazırlanıyor. Bu iş için öngörülen yıllık brüt maaş 440 bin ile 660 bin TL arasında.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyayı uzaylıların yaşam tarzından koruyacak bir "gezegen koruma memuru" işe alacağını açıkladı.

İş ilanında, yeni oluşturulan bu pozisyonun "insan ve robotlarla yapılan uzay keşiflerinde biyolojik kirliliğin" engellenmesinden sorumlu olacağı belirtildi.

Görev tanımında bu işin amacı hem Dünya'ya dönen uzay araçlarının hem de insanların diğer gezegenlerde yaratabileceği kirliliğin önlenmesi olarak açıklandı.

Bu pozisyon için öngörülen yıllık brüt maaş da 124 bin 406 (yaklaşık 440 bin TL) ile 187 bin dolar (yaklaşık 660 bin TL) arasında olacak.

İş ilanına şu anda yalnızca ABD vatandaşlarının başvuruları kabul ediliyor.

Temmuz ayında açılmış olmasına karşın söz konusu ilan, ABD basını tarafından yeni fark edildi ve haber konusu olmaya başladı. İlan, Ağustos ayı ortasında kapanacak.

1967 tarihli Birleşmiş Milletler uzay araştırmaları anlaşmasında, uzay alanında çalışmalar yürüten devletlerin kirlilikle ilgili önlemler de alması öngörülüyor.

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