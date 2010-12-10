NASA bilgisayarlarındaki verileri silmeyi unuttu

T24 - Bünyesinde kullanılan eski bilgisayarları satışa çıkaran NASA'nın bu bilgisayarlarında NASA için kritik önemde olan verilerin de bulunduğu ve bilgisayarların silinmeden satıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin uzay çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, eski ve kullanılmayan bilgisayarlarını satmaya karar verdi. Ancak satışa sunduğu bilgisayarların içerisinde NASA için hayati derecede önemli olan verilerin bulunduğunun ortaya çıkması, NASA'da keyifleri kaçırdı.

BBC'nin konuyla ilgili yayınladığı raporda, uzay programıyla ilgili gizli verilerin bu bilgisayarlarda olduğu belirtilirken, yine bu verilerin içerisinde olduğu bir grup bilgisayarı NASA'nın satışa sunmaya hazırlandığı, ancak olayın ortaya çıkmasıyla bu satışın iptal edildiğine dikkat çekildi.

Raporda NASA'nın uzay programının yer aldığı bu verilerin kritik önemde olduğu, Hacker'ların bu bilgileri ele geçirmesiyle birlikte NASA içerisindeki bilgisayarlara kolayca sızabileceğinin altı çizildi.



