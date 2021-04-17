NASA, astronotları aya götürecek uzay aracını yapması için SpaceX'i seçti

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NASA, astronotları aya götürecek bir uzay aracı yapması için milyarder girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçti.

2.9 milyar dolarlık kontrat doğrultusunda SpaceX, Artemis Programı'na öncülük edecek uzay aracını inşa edecek. NASA'nın Artemis Projesi, 1972'deki son Apollo görevinden bu yana astronotları ilk kez uzaya göndermeyi hedefliyor.

NASA yöneticisi Steve Jurczyk, "Artemis ay inişi Ay'dan Mars'a stratejimiz için çok önemli" dedi ve ekledi; "Bu çok önemli bir adım".

Kontrat için SpaceX'in rakipleri Jeff Bezos'u Blue Origin'i ve savunma sektöründen Dynetics INC'di.