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Bilim / Teknoloji

NASA, 640 metre çapındaki bir göktaşının Dünya'ya teğet geçeceğini açıkladı

NASA, 19 Nisan'da dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' açıkladı

04 Nisan 2017 23:57

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' açıkladı.

Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1.7 milyon kilometre mesafeden geçecek.

NASA, göktaşını "potensiyel tehlike" olarak niteledi. Kurum, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.

Mayıs 2014'te keşfedilen göktaşına "2014 JO25" adı verilmişti. "2014 JO25"in 480 yıl daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplanıyor.

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