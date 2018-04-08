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Narkotik polisi ikinci pistonlu sevkıyatı da önledi

İstanbul,(DHA) GEÇTİĞİMİZ ay İstanbul'dan Suudi Arabistan'a iş makinesi pistonları içinde gönderilmek istenen uyuşturucuları yakalayan İstanbul Narkotik polisi aynı yöntemle yapılmak istenen ikinci uyuşturucu sevkiyatını da önledi

08 Nisan 2018 16:54

İstanbul,(DHA)
GEÇTİĞİMİZ ay İstanbul\'dan Suudi Arabistan\'a iş makinesi pistonları içinde gönderilmek istenen uyuşturucuları yakalayan İstanbul Narkotik polisi aynı yöntemle yapılmak istenen ikinci uyuşturucu sevkiyatını da önledi. Operasyonda 70 bin captagon hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart günü kargo ile Suudi Arabistan\'a uyuşturucu yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve kargo firmasının Küçükçekmece\'de bulunan şubesine baskın yapmıştı. İş makinesi pistonlarında yapılan incelemede 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirilmişti. 
Soruşturmayı derinleştiren polis yine Suudi Arabistan\'a kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine 26 Mart\'ta kargo firmasına baskın düzenledi. 4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon ele geçirildi. Polis uyuşturucuları göndereni yakalamak için çalışma başlattı.

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