T24 LogoT24 Logo
Gündem

Narkotik ekiplerinden okul önlerinde denetim

  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,  2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak  için sabahı

17 Eylül 2018 15:13

 


Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,  2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak  için sabahın erken saatlerinden itibaren okulların çevresinde denetim yaptı.  Narkotik ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak araçtakilere \'GBT\' sorgusu yapıldı. ‘Leo’ isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerde    araçların içi ve okul çevreleri  didik didik arandı.  

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYAHasan YILDIRIMİSTANBUL DHAEmniyet MüdürlüğüneNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüneEğitimNarkotik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24