Narin bebeğin ölümüne idari soruşturma

T24 - Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı, kabız teşhisi konulan ancak zatürre olduğu iddia edilen Narin Kalkan adlı bebeğin ölümüyle ilgili Valilikçe idari soruşturma başlattıklarını bildirdi.



Karahisarlı, yaptığı yazılı açıklamada, Iğdır Devlet Hastanesi acil servisine getirilen bebeğin muayenesinde üst solunum yolu enfeksiyonu ve kabızlık teşhisi konulduğu, hasta yakınlarına hastalık hakkında öneriler ve bilgiler sunulduktan sonra reçetesi düzenlenerek taburcu edildiğini belirtti.



Narin Kalkan'ın, aynı gün saat 16.00'da genel durum bozukluğu nedeni ile tekrar hastaneye getirilerek, yapılan değerlendirmesinde sepsis ön tanısı düşünülerek, acil servis doktoru tarafından tekrar muayene edilip, Çocuk Cerrahisi ve Anestezi Uzmanı'na haber verildiğini kaydeden Karahisarlı, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:



''Bebeğe, ilk etapta damar yolu açıldı. Daha sonra solunum arresti yaşayan hasta entübe edilip CPR uygulandı. 45 dakika sonra solunum ve dolaşımı yerine getirilemeyen hasta ex kabul edildi. Ex olan Narin Kalkan bebek, Savcılık tarafından ölüm nedeninin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere gönderildi. Valiliğimiz tarafından ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.''