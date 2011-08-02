-NARGİLECİDEN ZABITAYA SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Beyoğlu'nda nargilecilik yapan bir kişi zabıta noktasına silahlı saldırıda bulundu. Alınan bilgiye göre, Talimhane Recep Paşa Caddesi'nde Beyoğlu'nda iki haftadır devam eden ''işgaliye'' uygulamasına tepki gösteren Hasan Ş. (38) zabıta noktasına silahla ateş etti. Dah sonra olay yerinden kaçan ve nargilecilik yaptığı öğrenilen Hasan Ş. ile zabıtalar arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında zanlı havaya rastgele ateş açtı. Olayda zabıtanın bulunduğu bina ile Yüksel Şen yönetimindeki 34 T 5643 plakalı taksinin camına mermi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı Hasan Ş. polis tarafından ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan Hasan Ş'nin olaydan dolayı pişman olmadığını, Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda çalıştığı nargilecide masa ve sandalyeleri topladığı için sinirlenerek onlara zarar vermek için olayı gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi. Hasan Ş'nin ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.