'Narcos' şarkısında ne anlatılıyor?

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatını konu alan Narcos ikinci sezonunu da geride bıraktı. Pek çok izleyici gibi kendisinin de Narcos'u önce jenerik müziğiyle keşfettiğini söyleyen Habertürk yazarı Serdar Turgut, “'Tuyo' adlı bu parçayı Rodrigo Amarante adlı bir Brezilyalı sanatçı söylüyor. Dizinin içeriğiyle pek bağdaşmayan romantik duygular veriyor şarkı insana. Tabii kaçakçı Pablo Escobar’ın da aslında romantik bir insan olduğu argümanı da yapılabilir" dedi.

Turgut, Rodrigo Amarante’nin imza attığı şarkı için şunları yazdı:

“Narcos’u ilk başta sadece jenerik müziğini dinlemek için seyretmeye başlayıp sonra da diziye benim gibi bağlanan çok sayıda insan var.

“Tuyo” adlı bu parçayı Rodrigo Amarante adlı bir Brezilyalı sanatçı söylüyor. Dizinin içeriğiyle pek bağdaşmayan romantik duygular veriyor şarkı insana.

Tabii kaçakçı Pablo Escobar’ın da aslında romantik bir insan olduğu argümanı da yapılabilir.

Şarkının Türkçe sözlerini aktarayım size:

‘Ben senin teninin altında yanan ateşim

Susuzluğunun çaresiyim

Ben bir kale, hatta kuleyim

Seni hep koruyan güç benim

İçime çektiğim nefes ve denize düşen ay ışığımsın

Sana olan arzum o kadar büyük ki seni boğmasından korkuyorum.’

Son olarak şunu da belirteyim; arada bir kaçamaklar yapsa da Pablo Escobar’ın karısına aşkı, tutkusu gerçekten de büyükmüş.”

Narcos’un jenerik müziği şöyle: