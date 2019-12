Napolyon kirazı dalda kaldı

T24- Napolyon kirazıyla dünyaca ünlü Afyonkarahisar'ın Sultandağı bölgesindeki kiraz üreticileri, kiraz alım fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle kiraz hasadını durdurdular. Toplanan kirazın maliyetini kurtarmadığını belirten Kiraz Üreticileri, yağmur ve dolu nedeniyle zedelenen kirazlarını da toprağa gömerek gübre yapıyorlar.



Bölgedeki kiraz üreticisinin en zor günlerini yaşadığını belirten Yeşilçiftlik belediye Başkanı Zekeriya Ölmez, kiraz üreticisinin daha önceki yıllarda bir kilo kiraz ile 10 litre mazot alabilen üreticinin bu yıl bir kilogram kiraz ile bir litre bile mazot alamadığını söyledi.



Ölmez,yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Kiraz üreticisi yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ihracatçı firmaların karşısında çok büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Burada ihracatçı firmalara da hak vermemek mümkün değil. Onlar da aldıkları kirazı satacakları pazar bulmada zorlanıyorlar. Özellikle bu malı Avrupa Birliği ülkelerine verdiğimizi düşünürsek, aynı süreçte ve aynı bölgelerde kiraz üretiminin gerçekleşmiş olması bizim üreticimizi gerçek anlamda sıkıntıya düşürmektedir.''



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bölgedeki kiraz üreticileri ise maliyetlerin yüksek, kiraz alım fiyatlarının çok düşük olmasından yakınırken, ''Maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Ama buna rağmen alım fiyatları her geçen gün geriye gidiyor. Bölgedeki kiraz üreticilerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Her üreticinin kış aylarında borçlanmaları var. Kooperatiflere ve bankalara olsun borcumuz giderek yükseliyor. Bu gidiş hiç de iyi değil. Bölgedeki kiraz üreticilerinin borçlarının biran önce devlet kanalıyla ertelenmesi gerekir. Değilse elimizdeki bahçelerimiz de haciz yoluyla satılacağından endişeliyiz'' diye konuştular.



Bölge insanı fındık, tütün gibi ürünlerde uygulanan alım fiyatı uygulamasının kiraz için yapılmasını istediler.



Öte yandan yağmur ve dolu nedeniyle büyük hasara yol açan kirazların satışlarının ise mümkün olmadığını bildirildi. Bölgede toplanan ve zedelenmelerden dolayı satılamayan kirazlar toprağa dökülerek gübre olarak kullanılıyor.



Bazı üreticiler ise toplama maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kirazını toplama yerine ağacında bırakmayı tercih ediyor.



Bölgede napolyon kirazının alımları 50 kuruş ile 1 lira 80 kuruş arasında değişiyor.