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Spor

Napoli'den Maradona'ya büyük jest!

Maradona için, Napoli'ye ilk kez gelişinin 33'üncü yıl dönümünde tören düzenlendi

06 Temmuz 2017 13:34

Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona, uzun yıllar formasını giyerek onlarca başarıya imza attığı İtalya'nın Napoli kentinin fahri vatandaşı oldu.

Napoli formasını giydiği 1984-1991 yıllarında efsaneleşen ve o dönemden bu yana kentle özdeşleşen isimlerden biri olan Maradona için, Napoli'ye ilk kez gelişinin 33'üncü yıl dönümünde tören yapıldı.

Belediye Sarayı'nda düzenlenen törende, efsanevi oyuncuya Belediye Meclisinin kararıyla fahri vatandaşlık unvanı verildi. Maradona'ya fahri vatandaşlık beratı Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magisitris tarafından takdim edildi.

Efsane futbolcu Maradona, Napoli formasıyla çıktığı 214 maçta 88 gol ve 18 gole imzasını atmıştı.

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Diego Armando Maradonajestfahri vatandaşlıkverildiNapolibelediye başkanı

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