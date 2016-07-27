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Spor

Napoli'den Juventus'a giden Higuain'e: Hain, nankör!

Higuain 90 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu

27 Temmuz 2016 17:30

Serie A takımlarından Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Arjantinli golcüleri Gonzalo Higuain'in Juventus’a transferinin 'ihanetin de ötesinde nankörlük' olduğunu söyledi. Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris yaptığı açıklamada, Higuain’in Juventus’a transfer olmasıyla ilgili "Onun taraftarlarla önemli bir bağı vardı. Bu ciddi bir ihanet" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport’a konuşan De Laurentiis, "Bundan ihanet gibi konuşmak abartı olur diyenler var. Ben ise tam tersini düşünüyorum. Burada tam anlamıyla ihanet, hatta nankörlük var." ifadelerini kullandı.

De Laurentiis, "Bundan ihanet gibi konuşmak abartı olur diyenler var. Ben ise tam tersini düşünüyorum. Burada tam anlamıyla ihanet, hatta nankörlük var." ifadelerini kullandı.

Polemiğe girmeden bu konuyu kapatmak istediğini dile getiren De Laurentiis, Juventus'tan da beklediği yaklaşımı göremediğini, siyah-beyazlı kulüple ilgili düşüncelerinin kendisinde kalacağını belirtti.

Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris ise yaptığı açıklamada, Higuain’in Juventus’a transfer olmasıyla ilgili "Onun taraftarlarla önemli bir bağı vardı. Bu ciddi bir ihanet" değerlendirmesinde bulundu.

Higuain'le 5 yıllık anlaşma sağlayan Juventus resmi sitesinde Napoli'ye 90 milyon Euro'luk bonservis tutarını 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarında iki eşit taksitle ödeyeceğini duyurmuştu. Arjantinli golcü ise yıllık 7,5 milyon Euro kazanacak.

 

 

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