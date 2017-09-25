Napoli'de Milik yine sakat!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Arkadiusz Milik'in sahalardan 4-6 ay uzak kalacağı belirtildi.

Çapraz bağları kopan futbolcu, geçen sene de aynı sakatlığı yaşayarak yılın neredeyse yarısı boyunca forma giyemedi.

Son olarak takımının SPAL'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil olup sakatlanan Milik; oyuncu değişikliği hakkının dolması sebebiyle takımını eksik bırakmıştı.

2018'den önce sahalara dönmesi beklenmeyen 23 yaşındaki Polonyalı golcü, geçen sezon transfer olduğu Napoli'de sakatlıklarından dolayı yalnızca 28 maça çıkabilirken; bu karşılaşmalarda 10 gol ve 1 asistle oynadı.

Napoli, geçen sezon Milik'i Ajax'tan 32 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.