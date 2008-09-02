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Spor

Napoli taraftarına yasak geliyor

02 Eylül 2008 03:00


Roma deplasmanına giden Napolili taraftarlar İtalya'yı birbirine kattı. Güneyli futbolseverlere deplasman yasağı gelebilir. Haftasonu, Roma-Napoli maçı için İtalya'nın başkentine gitmek isteyen Napolili taraftarların eylemlerinin bilançosu açıklandı.

Napolilerin, Roma'ya gitmek için ele geçirdikleri trende kırılan camlar, içerde patlatılan maytaplar ve kırılan koltuklar nedeniyle 730 bin dolar hasar meydana geldiği açıklandı.
Ayrıca yine Napolili taraftarların kullandığı otobüslerde ise 88 bin dolarlık hasar olduğu belirtilirken, dört demiryolu işçisinin de yaralandığı öğrenildi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete, "Futbol bu kişiler tarafından temsil edilmiyor" derken, Napolili taraftarlara bu sezon deplasman yasağı getirilmesi şimdiden tartışılmaya başlandı

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