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Spor

Napoli aynen devam

İtalya'da fırtına gibi esen Napoli, Coppa İtalia kapsamında İtalya Serie B ekiplerinden, aynı zamanda yerel rakibi Salernitana önüneydi.

13 Kasım 2008 02:00


İtalya'da fırtına gibi esen Napoli dün gece Coppa İtalia kapsamında İtalya Serie B ekiplerinden, aynı zamanda yerel rakibi Salernitana önüneydi. Mücadele 3-1 Napoli üstünlüğü ile bitti ve İtalyan ekibi çeyrek finale yükselen takım oldu.

Peccarisi'nin 16. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen Napoli'yi sırtlayan diğer isimler 25. dakikada Pia ve 53. dakikada penaltıdan Hamsik oldu. Arturo Di Napoli 51. dakikada Salernitana adına durumu 2-1'e getirse de yenilgiyi engelleyemedi.

Öte yandan Salernitana'da 90. dakikada Pestrin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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