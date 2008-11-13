Napoli aynen devam



İtalya'da fırtına gibi esen Napoli dün gece Coppa İtalia kapsamında İtalya Serie B ekiplerinden, aynı zamanda yerel rakibi Salernitana önüneydi. Mücadele 3-1 Napoli üstünlüğü ile bitti ve İtalyan ekibi çeyrek finale yükselen takım oldu.



Peccarisi'nin 16. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen Napoli'yi sırtlayan diğer isimler 25. dakikada Pia ve 53. dakikada penaltıdan Hamsik oldu. Arturo Di Napoli 51. dakikada Salernitana adına durumu 2-1'e getirse de yenilgiyi engelleyemedi.



Öte yandan Salernitana'da 90. dakikada Pestrin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.