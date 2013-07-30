Napoli: 3 - Galatasaray: 1

San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakada Napoli'nin gollerini 5. dakikada Pandev, 81. dakikada Zuniga ve 90+3. dakikada penaltıdan Insigne kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü 57. dakikada Amrabat attı.

İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Mariani Aprilia'nın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Napoli, karşılaşmanın 5. dakikasında Goran Pandev'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan Galatasaray, uzaktan şutlarla ve Sneijder'in kullandığı serbest vuruşlarla etkili olmaya çalıştı. İstediği isabetli şutları bulumayan sarı-kırmızılılar, savunmada da Dany-Chedjou ikilisinin uyum sorunu nedeniyle tehlikeli pozisyonlar verdi. İlk yarı, 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar ve Nordin Amrabat'ın oyuna dahil olmasıyla daha etkili bir görüntü sergileyen "Cim Bom" daha fazla topla oynayan taraf oldu. Özellikle Amrabat'ın sol kanattan yaptığı etkili bindirmelerle rakip kaleyi zorlayan Galatasaray, Faslı oyuncunun şık golüyle 57. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelenin 81. dakikasında Zuniga'nın, savunmanın göbeğindeki zaaftan faydalanarak atarak attığı golle Napoli 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 90. dakikasında ani gelişen Napoli atağında Dany, rakibini faul yaparak durdurunca hakem Aprilia, penaltı noktasını gösterdi. Aprilia, Kamerunlu stoperi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu karara itiraz eden kaleci Muslera da hakem Aprilia tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kaleye Eray İşcan'ın geçmesiyle 90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Insigne, durumu 3-1'e getirerek, maçın skorunu da belirleyen oyuncu oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında ilk yenilgisini aldı.