Naomi Osaka, Miami Açık'ta ilk kez çeyrek finalde

Japon tenisçi Naomi Osaka, Miami Açık’ta çeyrek finale kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kadınlar tenisinin yükselen yıldızı Naomi Osaka, Miami Açık dördüncü tur mücadelesinde Elise Mertens’i 6-3’lük setler sonunda 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı başardı. 23 yaşındaki tenisçi aynı zamanda üst üste 23. galibiyetini de almış oldu.

Miami Açık’ta ilk kez çeyrek finale kalmayı başaran Japon tenisçi, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten heyecan verici bir duygu. Çocukken burada oynayan tenisçileri izleyerek büyüdüm. Kesinlikle çok özel hissettiriyor. Miami Açık, oynamayı en sevdiğim turnuvalardan biri. Tabii ki daha önce burada bulunduğum zamanlarda ikinci haftayı hiç göremediğim için üzgünüm ama şimdi buradayım ve umarım bu defa gidişat iyi olur."