-NAOMİ MAHKEMEYE İFADE VERMEYE GİDECEK LONDRA (A.A) - 09.07.2010 - Ünlü İngiliz manken Naomi Campbell, insanlık ve savaş suçu işlemekten yargılanan eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın duruşmasına ifade vermeye gidecek. Mankenin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentinde Sierra Leone için kurulan özel mahkemenin talebi üzerine Naomi Campbell'ın duruşmaya gideceği ve kendisinden istendiği üzere 1997'de olanlara açıklık getireceği belirtildi. Campbell'ın adaletin tecellisine yardım etmek istediği bildirilen açıklamada, ünlü mankenin hiçbir şeyle itham edilmemesi ve yargılanmaması için tüm şüpheleri gidermek amacıyla mahkemeye geleceği kaydedildi.