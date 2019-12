Naomi hasılatı garantiliyor

En değerli kadın oyuncu Naomi Watts! Amerikan Forbes dergisi gişe hasılatlarına göre en çok getirisi olan 100 aktris üzerine bir araştırma yaptı; buna göre, Watts, kendisine ödenen parayı en çok hak eden ve bunu gişe hasılatına çeviren oyuncu oldu. 41 yaşındaki oyuncunun son üç filmi, ona ödenen her 1 dolar karşılığında 44 dolar getirdi.2005 yılında rol aldığı King Kong ve geçen yılki The International, başarılı oyuncunun Watts, Angelina Jolie ve Julia Roberts gibi daha yüksek ücretli çekler alan oyuncuları geride bırakmasına yardımcı oldu. Listede yer alabilmek için gerekli kıstaslar arasında son beş yılda en az üç filmde rol almış olmak ve bu filmlerin en az 500 sinemada gösterime girmiş olması yer alıyordu.Kent’te doğan ve ardından Avustralya’ya taşınan Watts, oyunculuğa Avustralya televizyonlarında başlamış, 2003 yılında 21 Gram’daki rolüyle bir de Oscar adaylığı kazanmıştı. Listenin ikinci sırasında 38 yaşındaki ABD’li oyuncu Jennifer Connely yer alıyor. Connely, son dönemde Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar/He’s Just Not That Into You, Dünyanın Durduğu Gün/The Day The Earth Stood Still ve Kanlı Elmas/Blood Diamond’da rol almıştı. Son dönemde yaptığı başarısız filmlere rağmen X-Men sayesinde Halle Berry de listeye girmeye başardı ve yedinci sırada yer aldı.Listedeki diğer isimler ise sırasıyla şöyle: Naomi Watts, Jennifer Connelly, Rachel McAdams, Natalie Portman, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Halle Berry, Cate Blanchett, Anne Hathaway ve Hillary Swank.