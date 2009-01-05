Naomi hala bir numara

Hercules Magazine isimli bir dergi için kamera karşısına geçen siyahi model Naomi Campbell, hala modellik kariyerinin zirvesinde, hala en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.





Naomi Campbel fotoğrafları - FOTOGALERİ





Fotoğraflarının hemen üstünde "Naomi bir hanımefendidir" yazılı.Ancak tüm bu siyah beyaz karelerde ağırbaşlı bir kadının mağrurluğundan çok, fazla vamp, fazla seksi bir kadının duruşu buram buram kendini gösteriyor.Göstermekle kalmıyor, tehditkar ve tahrik edici da bir hava hakim.Hercules Magazine isimli bir dergi için kamera karşısına geçen siyahi model, hala modellik kariyerinin zirvesinde, hala en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.Her ne kadar modanın en çok kazanan mankeni Gisele Bündchen kadar para kazanamasa da, geçmişten bugüne sahip olduğu servetiyle en zengin modeller arası arasında.Dergiye verdiği pozlarla yine nefes kesen Naomi, bu defa çıplaklığını 'siber-punk' çılgınlığıyla birleştirip farklı bir açıdan yansıtmış.Fotoğrafçı Giampaolo Sgura'nın objektifinden yansıyanlar, pornografik olarak tasvir edilirken, vahşi Naomi'nin alaycı bakışlarını da kaçırmamak gerek!