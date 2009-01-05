Naomi hala bir numara

Hercules Magazine isimli bir dergi için
kamera karşısına geçen siyahi model Naomi Campbell, hala modellik
kariyerinin zirvesinde, hala en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
Naomi Campbel fotoğrafları - FOTOGALERİ
Fotoğraflarının hemen üstünde "Naomi bir
hanımefendidir" yazılı.Ancak tüm bu siyah beyaz karelerde ağırbaşlı bir
kadının mağrurluğundan çok, fazla vamp, fazla seksi bir kadının duruşu
buram buram kendini gösteriyor.Göstermekle kalmıyor, tehditkar ve
tahrik edici da bir hava hakim.
Hercules Magazine isimli bir dergi için kamera karşısına geçen siyahi
model, hala modellik kariyerinin zirvesinde, hala en çok konuşulan
isimlerin başında geliyor.Her ne kadar modanın en çok kazanan mankeni
Gisele Bündchen kadar para kazanamasa da, geçmişten bugüne sahip olduğu
servetiyle en zengin modeller arası arasında.
Dergiye verdiği pozlarla yine nefes kesen Naomi, bu defa çıplaklığını
'siber-punk' çılgınlığıyla birleştirip farklı bir açıdan
yansıtmış.Fotoğrafçı Giampaolo Sgura'nın objektifinden yansıyanlar,
pornografik olarak tasvir edilirken, vahşi Naomi'nin alaycı bakışlarını
da kaçırmamak gerek!