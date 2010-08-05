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Dünya

NAOMI CAMPBELL İFADE VERMEYE GELDİ LAHEY (A.A)

05 Ağustos 2010 13:52

-NAOMI CAMPBELL İFADE VERMEYE GELDİ LAHEY (A.A) - 05.08.2010 - Manken Naomi Campbell, Lahey'de savaş ve insanlık suçu işlemekten yargılanan eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın kendisine 1997'de verdiği iddia edilen elmasla ilgili mahkemede ifade vermeye geldi. Ünlü mankenin duruşmaya gelişini çok sayıda basın mensubu izledi. Sierra Leone'de işlenen suçlar için kurulan özel mahkemenin iddia makamı, top modelin tanıklığının, 62 yaşındaki Charles Taylor'ın işlenmemiş ham elmaslara hiçbir zaman sahip olmadığı yönündeki açıklamalarının gerçek olmadığını ortaya çıkaracağını belirtiyorlar. Dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından 1997'de verilen bir yemekte, Campbell'a böyle işlenmemiş büyük bir elmas hediye ettiği iddia edilen ve Ocak 2008'de yargılanmaya başlanan Taylor, Sierra Leone'de Birleşik Devrimci Cephe üyesi isyancılarını, elmas karşılığında silah ve cephane sağlayarak elinin altında tutmak ve yönetmekle suçlanıyor. 

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