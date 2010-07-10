Naomi Campbell ifade verecek

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Naomi Campbell - GALERİ

Mankenin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentinde Sierra Leone için kurulan özel mahkemenin talebi üzerine Naomi Campbell'ın duruşmaya gideceği ve kendisinden istendiği üzere 1997'de olanlara açıklık getireceği belirtildi.Campbell'ın adaletin tecellisine yardım etmek istediği bildirilen açıklamada, ünlü mankenin hiçbir şeyle itham edilmemesi ve yargılanmaması için tüm şüpheleri gidermek amacıyla mahkemeye geleceği kaydedildi.Hollanda'nın Lahey kentinde Sierra Leone için kurulan özel mahkeme, insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen eski Liberya Devlet Başkanı Charles Taylor'ın davasında ifade vermek üzere ünlü manken Naiomi Campbell'ı 29 Temmuz'da Lahey'e davet etmişti.Mahkeme, 20 Mayıs'ta Campbell'ın tanık olarak dinlenmesi için celp çıkarılmasını talep etmiş, ancak ünlü manken avukatı aracılığıyla ''güvenliğinden endişe ettiğini ve davaya müdahil olmak istemediğini'' savcılara iletmişti.Ünlü manken, duruşmaya katılmaması halinde 7 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalacaktı.Lahey mahkemesi, Taylor'ı, 1997'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela tarafından düzenlenen bir akşam yemeğinden sonra ünlü mankenin odasına ''irice bir elmas'' göndermekle suçlamıştı. Taylor ise iddiaların ''tamamen saçma'' olduğunu söylemişti.Mandela'nın düzenlediği yemekte Mia Farrow ve Quincy Jones gibi ünlü isimlerin de bulunduğu, Campbell'ın hediye edilen elmastan Farrow'a söz ettiği belirtilmişti.Charles Taylor, komşu ülke Sierra Leone'deki Birleşik Devrimci Cephesi (RUF) isyancılarını, pırlanta karşılığında silah ve mühimmat temin ederek el altından yönetmekle suçlanıyor.