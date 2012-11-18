Chomsky: İsrail'in yaptığı 'etnik temizlik'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını eleştiren, dünyaca ünlü ABD'li filozof ve dilbilimci Naom Chomsky, İsrail'in yaptığını "savunma" değil, "etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

İsraillileri ağır sözlerle eleştiren Chomsky şunları belirtti:

"Gazze'nin istilası edilmesi ve bombalanması, Hamas'ı yok etmekle ilgili değil. İsrail'e roket saldırısını durdurmakla alakalı değil, barışı sağlamakla ilgili değil. İsrail'in Gazze'ye ölüm ve yıkım yağdırma, modern muharebenin ölümcül silahlarını savunmasız bir halka karşı kullanma kararı, onlarca yıldır Filistinlilere yönelik yapılmakta olan etnik temizliğin son aşaması.

İsrail kalabalık mülteci kamplarını, okulları, apartmanları, camileri ve yoksul semtleri bombalamak için gelişmiş hücum jetleri ve savaş gemileri kullanıyor. Hava kuvvetleri, hava savunması, donanması, ağır silahları, topçu birliği, zırhlı silahları, komuta mekanizması, ordusu olmayan bir halka saldırıyor ve buna savaş diyor. Bu savaş değil, cinayettir.

"İşgal edilmiş topraklardaki İsrailliler şimdi kendilerini korumak zorunda olduklarını iddia ediyor, kendilerini herhangi bir işgalci ordunun kendini koruması gerektiği şekilde, yok ettikleri bir halka karşı koruyorlar. Başka birinin toprağını askerlerinle olarak işgal ederken kendini savunamazsın. Bu savunma değildir. İstediğiniz gibi isimlendirin, bu savunma değildir."



İsrail Başbakanı Netanyahu: Askerler her şeye hazırlıklı



Dünyada İsrail'in Gazze'yi vurmasına tepkiler sürerken, diğer taraftan Gazze’ye yönelik saldırılarının beşinci gününde İsrail'den operasyonu genişletmeye hazır oldukları yönünde açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını “önemli oranda genişletmeye hazır olduğunu” kaydetti.

Netanyahu, bugünkü Kabine Bakanları toplantısında “askerlerin her şeye hazırlıklı olduğunu” ifade etti.

İsrail hükümeti, yakın zamanda 30 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.



Gazeteciler de hedef oldu



Bugünkü bombardımanların hedefinde gazeteciler de vardı. Hamas TV ve İngiliz yayın kuruluşları SKY ve ITN’in de aralarında buluğu iki medya binasının bombalandığı bildirildi. Pek çok Filistinli gazeteci yaralanırken, Anadolu Ajansı ekibinin de ölümden döndüğü açıklandı.

AFP'nin bildirdiğine göre, İsrail'in gece boyunca roketli atılmadığını ileri sürmesine karşın, bu sabah İsrail tarafından yapılan saldırılarda üç çocuğun öldüğü, ikisinin de ağır biçimde yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze’den gece yarısından bu yana sekiz roketin atıldığını, bu roketlerden üçünün İsrail’e düştüğünü açıkladı. Bir roketin ise, İsrail’in Aşkelon kentine isabet etmesi sonucu yaralananlar olduğu öğrenildi.