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Yaşam

Nano'ya talep çığ gibi

Dünyanın en ucuz otomobili Nano, sadece 16 günde 203 bin sipariş aldı.

05 Mayıs 2009 03:00

Dünyanın en ucuz otomobili Nano, sadece 16 günde 203 bin sipariş aldı.

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Hindistan'ın en büyük araç üreticisi Tata, yaptığı açıklamada, 9 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında toplam 25 milyar rupilik (510 milyon dolar) sipariş aldığını bildirdi.

Ancak üretim sorunları nedeniyle Tata, Nano'dan 2010 yılının sonuna kadar sadece 100 bin üretebilecek.

Nano'nun en basit modeli, 100 bin rupiye (2 bin dolar) bir başka ifadeyle bazı laptoplardan bile ucuza satılıyor. Sipariş sırasında bunun 95 bin rupisinin depozit olarak ödenmesi gerekiyor.

İlk aracın teslimi Temmuz ayında başlayacak.

Nano'nun 185 bin rupilik klimalı ve otomatik camlı "deluxe" versiyonu siparişlerin yarısını oluştururken, müşterilerin geri kalan yüzde 30'u orta seviyede modelleri, yüzde 20'si ise en ucuz modeli tercih etti.

Şirket, Tata Nano Web sitesinin 23 Mart-25 Nisan tarihleri arasında 30 milyon kez ziyaret edildiğini ve Tata galerilerinde 1,4 milyon kişinin aracı görmeye gittiğini ifade etti.

Hindistan'da şu anda bin kişiye sadece 9 otomobil düşüyor.

Geçen yıl genelinde Hindistan'da 1,5 milyon otomobil satıldı.

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