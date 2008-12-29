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Sağlık

Nanoteknoloji göz hastalıklarına da iyi gelecek

"İnsan için Nanoteknoloji" büyük ödülünü, Jeffrey Olson’un bulduğu görme yeteneğini geliştiren prosedür aldı...

29 Aralık 2008 02:00

Alman Münster Üniversitesinin verdiği "İnsan için Nanoteknoloji" büyük ödülünü, Colarado Üniversitesi hastanesinden Jeffrey Olson’un bulduğu görme yeteneğini geliştiren prosedür aldı...

Hasar almış retinaya bağlı olarak görme yeteneği bozulan hastaların durumlarını iyileştirmeye yönelik yeni bir prosedür için patent başvurusu yapıldı.

Şimdiye kadar retina bozunmalarına bağlı görme kaybının yeniden sağlanması için geliştirilen slikon çipler, retina sinirlerinin ışığa karşı olan tepkilerini simüle ederek görme yeteneğini geri kazandırmaya çalışıyordu.

Slikon çiplerden bazıları biyonik göz rüyasını gerçek kılarak oldukça yüksek başarımlara ulaşsa da, çipler retina tabakasının hasarsız olan noktalarını da kapladıklarından ötürü, doğal sinirlerin yüksek verimini slikon çipin yeteneği ile değiştirmek zorunda kalıyordu. Bununla birlikte bu çipler göz hassasiyeti ve tahrişe de sebep oluyorlardı.

Colarado Üniversitesi Hastanesi’nden Jeffrey Olsen tarafından geliştirilen yeni metod büyük slikon çiplere ihtiyaç duymuyor. Yeni teknik, retinaya düşen ışık demetlerinin gücünü tıpkı bir ses kaynağının amfiye bağlanarak gücünün yükseltilmesi gibi yükselterek görme yeteneğini geri getiriyor.

Düşük de olsa görme yeteneğine sahip olan hücrelerin üzerine yerleştirilen nanometrik büyüklükteki yarı iletken noktacıklar, üzerlerine gelen ışık demetlerini güçlendirerek hücreye yönlendiriyor ve bu şekilde görme yeteneği arttırılıyor.

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