Nanokarıncalar teknoloji yiyor!

Bilimkurgu senaryolarına göz kırpan bir teknolojik tehlike 11 yıldır Amerika'da sinsice yayılıyor. Her türden teknolojik cihazlar ve enerji hatları nano istilacılar tarafından tehdt ediliyor. Fakat tehdit eden ne bir nanorobot ne de bir çeşit yapay zeka; sadece karınca!

Küçük boyutlarıyla fark edilmesi zor bir karınca türü Brezilya ve Arjantin'den ABD'ye kadar tüm Amerika'yı tehdit ediyor. 'Deli karınca' da denilen 'Nylanderia fulva', kablo ve elektronik devre ile besleniyor.

İlk olarak Houston şehrinde fark edilen deli karıncaların ilerleyişi durdurulamadı. Keşfedildikleri 2002 yılından beri Teksas, Florida, Missipi ve Lousiana eyaletelerine yayılan deli karıncalar, elektrik hatlarını kemirerek 146.5 milyon dolarlık zarara neden oldu. Deli karıncaların en lezzetli bulduğu cihazlar ise dizüstü bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları.

Bilinen böcek ilaçlarından etkilenmeyen deli karıncaların nasıl durdurulacağı henüz bilinmiyor.