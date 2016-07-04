Nani'ye Ada'dan talip var

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nani'ye Ada futbolundan Stoke City'nin talip olduğu açıklandı.

İngiliz basınına konuşan antrenör Mark Bowen, Euro 2016'da Portekiz'in başarısı için mücadele eden 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı.

Geçen yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekiple üç yıllık sözleşme imzalayan Nani'nin Premier League'den erken ayrıldığını savunan Bowen, "Hala gerçek bir yetenek. Premier League takımlarında oynayabilecek niteliklere sahip. Manchester United'da iyi zamanlar geçirdi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İngiltere'ye dönmek isterse onunla ilgilenen birçok kulüp olacaktır." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in Sporting Lizbon takımından 2007 yılında Manchester United'a transfer olan Nani, 229 maçta forma giydi ve 40 gol attı. Manchester ekibiyle 2008, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında şampiyonluk turu atan Portekizli futbolcu, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde kadroda düşünülmemiş ve eski takımına kiralanmıştı.

Nani'nin kadrosunda yer aldığı Portekiz Milli Takımı, Euro 2016 yarı finalinde 6 Temmuz Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak.