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Spor

Nani'den mağlubiyet yorumu: Birileri faturayı ödemeli

Portekizli yıldız, Fenerbahçe taraftarına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederken, iyi bir maç çıkaramadıklarını kabul etti

18 Eylül 2015 16:35

Norveç ekibi Molde'ye 3-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Portekizli yıldız Luis Nani, "Birileri bu kötü sonucun faturasını ödemeli" dedi.

Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Molde'ye 3-1 yenildi. Sarı lacivertlilerin tek golünü atan Luis Nani, sarı-lacivertli futbolseverleri üzen karşılaşmayı değerlendirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Portekizli yıldız, Fenerbahçe taraftarına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederken, iyi bir maç çıkaramadıklarını kabul etti.

Norveç ekibi karşısında hırsıyla dikkati çeken tek isim olan Nani, "Her şey kaybedilmiş değil. Hedeflerimize odaklanmayı sürdürmeliyiz. Birileri bu kötü sonucun faturasını ödemeli. Hemen gelecek maçta!" ifadelerini kullandı.

 

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