Nane zihni keskinleştiriyor

Uzmanlar güne nane ile başlamanın kişinin gücünü artırdığını belirtti.



Araştırmalara göre bu kokunun olduğu yerlerde çalışanlar, sıkıcı ama yapılması şart olan işlere daha fazla yoğunlaşabiliyor. Zihinsel olarak tembelleştiğinizi hissettiğinizde naneli sakız çiğnemek, şeker yemek ya da nane kokusunu içe çekmek, beynin “Yapabilirim!" komutunu harekete geçiriyor.



Detaylara dikkati artırıyor



Nane kokulu yerlerde titizlik gerektiren işlerde çalışan insanların daha iyi performans gösterdikleri bilimsel olarak da kanıtlanmış. Araştırmaya katılanlar arasından nane kokulu yerlerde çalışanların, kokusuz yerlerde çalışanlara göre, daha az yazım hatası yaptıkları ve alfabetik işlemleri daha çabuk gerçekleştirdikleri saptanmış.



Tedavi amacıyla; detaylara dikkati arttırmak, zihninizi dinlendirmek ya da kilo vermeye yardımcı olunması için kokuların kullanılması, aromaterapinin uygulama alanına giriyor. Aromaterapide en sık kullanılan bitki ise nane.

