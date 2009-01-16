T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Nane zihni keskinleştiriyor

Uzmanlar güne nane ile başlamanın kişinin gücünü artırdığını belirtti.

16 Ocak 2009 02:00

Uzmanlar güne nane ile başlamanın kişinin gücünü artırdığını belirtti.

Araştırmalara göre bu kokunun olduğu yerlerde çalışanlar, sıkıcı ama yapılması şart olan işlere daha fazla yoğunlaşabiliyor. Zihinsel olarak tembelleştiğinizi hissettiğinizde naneli sakız çiğnemek, şeker yemek ya da nane kokusunu içe çekmek, beynin “Yapabilirim!" komutunu harekete geçiriyor.

Detaylara dikkati artırıyor

Nane kokulu yerlerde titizlik gerektiren işlerde çalışan insanların daha iyi performans gösterdikleri bilimsel olarak da kanıtlanmış. Araştırmaya katılanlar arasından nane kokulu yerlerde çalışanların, kokusuz yerlerde çalışanlara göre, daha az yazım hatası yaptıkları ve alfabetik işlemleri daha çabuk gerçekleştirdikleri saptanmış.

Tedavi amacıyla; detaylara dikkati arttırmak, zihninizi dinlendirmek ya da kilo vermeye yardımcı olunması için kokuların kullanılması, aromaterapinin uygulama alanına giriyor. Aromaterapide en sık kullanılan bitki ise nane.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24